Yüksek kur ve yüksek enflasyon iç piyasada fiyatları artırmaya başlayacak

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Kurdaki yükseliş hammadde maliyetlerini yukarı çekti. Buna yüksek enflasyon da eklenince iç piyasadaki hazırgiyim ürünlerinde zam kaçınılmaz olacak. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, “Kurda tansiyonun inip çıkmasının, sağlıksız yükselip düşen bir kurun hiçbir ekonomik istikrarda yeri olmaz. Biz ise hep istikrardan bahsediyoruz. Çünkü sanayicinin sürdürülebilir bir iş yapabilmesi lazım” dedi.

“Belli bir seviyenin üzerine çıkan kur, hammadde fiyatlarını artırdığı için iç piyasada etkili olacaktır. Buna enflasyonun da eklenmesi maliyetleri artırmaya devam edecektir” diyen Karasu, “Bu unsurların iç piyasada fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak” diye konuştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise kurda ani ve sert dalgalanma olduğu dönemlerde ihracatçının uzun vadeli plan yapamadığına dikkat çekti. Gültepe, “Sipariş aldığımızdaki kurun seviyesi ile üç ay sonra teslimat tarihindeki seviye arasındaki makas açıldığında sorun olabiliyor. Kur teslimat tarihinde aşağıya doğru gidiyorsa bu, ihracatçı için zarar anlamına geliyor. Kur aşırı yükseldiğinde ise alıcıların indirim baskısı ile karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

2021’İN İKİNCİ YARISI

İlerleyen süreçte fiyat artışı öngörülen iç pazarda, salgın sürecinde küçülme yaşandığı belirtildi. Karasu, “Kredi kartı harcamalarında, geçen yıl ilk sekiz ayda 54.7 milyar TL olan giyim ve aksesuvar harcamaları bu yıl 47.7 milyar TL’ye geriledi. Hazırgiyimde yüzde 9.2’lik yıllık enflasyona rağmen harcamaların geçen yılın yüzde 87’sinde kalması, iç pazardaki daralmanın boyutlarını ortaya koyuyor” dedi.

Karasu, ihracat tarafında ise 2019’da 18.7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anımsattı. Bu yılı ise 17 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı beklediklerini ifade etti. Karasu, hızlı bir toparlanmanın yaşandığını, ancak salgın öncesi seviyeye 2021’in ikinci yarısından önce ulaşılabilmesini çok olası görmediklerini söyledi.

250 MİLYON $’LIK KATKI HEDEFLENİYOR

Türk Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte saygın organizasyonlarından biri olarak gösterilen İstanbul Moda Konferansı’nın 13’üncüsü 8-9 Ekim aralığında çevrimiçi olarak yapılacak. Konferansta, moda endüstrisinde dönüşüm, dijitalleşme ve çevre dostu üretim konuları mercek altına alınacak.

Konferansın ikinci gününde ulusal ve uluslararası markaların bulunduğu 40’a yakın alım grubunun temsilcileri, sanal ortamda firmalarla buluşacak. Bu bölümde 1000’in üzerinde görüşme yapılması ve alınacak siparişlerle hazırgiyim ihracatına 250 milyon dolarlık katkı yapılması öngörülüyor.