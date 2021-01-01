Yumurta fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor: Fiyatı 50 liraya gidiyor

01 Ocak 2021 Cuma, 15:29

Yumurtanın fiyatının değerinden oldukça fazla arttığını dile getiren Samsun Kasaplar Odası Tavuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, “Tavuk ve yumurtadaki artışın sebebini dolar olarak söylüyorlar. Tavuk dolar yiyor diyebiliriz. Tavuk kilo bazında en az 2-3 lira zamlandı. Tavuğun kilosuna bu zam gelirken asıl zam yumurtaya geldi. Yumurta satışını da kaldırdık. Yumurta satmazsak fiyat düşer diye düşünüyoruz. Birçok esnaf da böyle yapıyor. 15-20 liraya alınmayan yumurtanın kolisi bu günlerde 35-40 liradan satılıyor. Vatandaş da mecburen yemek zorunda kalıyor. Müşteriye anlatırken utanıyoruz. Yumurta korkunç bir şekilde artmaya devam ediyor. Eğer ki önlem alınmazsa bir koli yumurtayı 50 TL’ye yiyebiliriz. Pandeminin ardından zamlar coşmaya başladı. Buna bir 'fırsatçılık' mı denir bilinmiyor. Bu kadar zam gelmemesi lazım. Bunun kesinlikle denetlenmesi lazım” dedi.

Değişkenlik gösteren yumurta kolisinin fiyatı hakkında da bilgi veren Pamuk, şunları söyledi:

“Zamlardan önce tavuk fiyatları kilo başına 10-15 TL arasındaydı. Şimdi onun üstüne kilo başına 2 TL daha zam geldi. Tavukta 2 TL fiyat oynarken, yumurtadaki fiyat oynaması ise 15 TL oldu. Arada büyük bir uçurum var. Pandemiden önce yumurtanın kolisini 13’e alıp, 15’e satıyorduk. Şimdi alma şansımız bile yok. Yumurtanın gramajı konusunda da bir sıkıntı var. 13 numara dediğimiz 1 kilo 600 gramlık tavuğun yumurtası ile 2 kilo 100 gram tavuğun yumurtası bir değil. O arada da bir üç kağıt dönüyor. İnsanlar aynı marka, aynı yumurta diyor ama fiyat farklı diyor. Bu gramaj farkını bilmiyorlar. 2 kilo 100 gram satan adam ben 35-40 TL’den satıyorum diyor, bunda da haklı olabilir. Ama 1 kilo 600 gramlık satan da rekabet ettim deyip, 25 TL’den satıyor. Ama gramaj farkını söylemiyor.”

'YUMURTADA FAHİŞ FİYATIN SORUMLUSU ARACILAR'

Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Genç, yumurtanın tanesini 60 kuruştan sattıklarını belirterek, "63-72 gram large yumurtanın kolisi 18 lira. Ulusal marketlerde 30-36 liraya satılmasının üreticiyle ilgisi yok. Her şeyde olduğu gibi yine aracılar kazanıyor" dedi.

Yumurta fiyatının piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'da çiftlikten çıkan yumurtanın tane fiyatı 60 kuruş, koli fiyatı ise 18 lira. Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu İsmail Genç, ulusal marketlerde 30, 34 ve 36 liradan satılan yumurtanın koli fiyatının fahiş olduğunu belirterek, üreticinin günah keçisi gösterildiğini aktardı.

"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİMİZ YOK"

İsmail Genç, "Biz üretim bölgesindeyiz. Türkiye'deki yumurta fiyatlarını Afyon belirler. Afyon'da bizim 63-72 gram diye sınıflandırdığımız large yumurtanın çiftlik koli satış fiyatı, hiçbir zaman 20 lirayı geçmedi. Ulusal marketlerde 30 lira, 34 lira, 36 lira gibi fahiş fiyatlarda satılmasının bizimle hiçbir ilgisi yok. Şu an 63-72 gram large yumurtanın bu hafta için koli fiyatı 18 lira. Yani o yüzden üreticiyi günah keçisi ilan etmenin de anlamı yok. Yumurtanın ulusal marketlerde tanesinin 1.1, 1.2 lira civarında satıldığını biz de görüyoruz. Bunu görünce haliyle biz de üzülüyoruz. Çünkü burada günah keçisi ilan edilen üretici maalesef. Ama bu işte bizim en ufak kusurumuz, kastımız yok" diye konuştu.







