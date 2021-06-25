Yunanistan Ege'de görülen deniz salyası için harekete geçti

25 Haziran 2021 Cuma, 13:42

Yunanistan'daki çevre bilimcileri, Ege'nin Lemnos Adası’nın etrafında görülen "deniz salyası" adlı yapışkan tabakanın, Türkiye'de deniz yaşamını tehdit eden müsilajla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Yunanistan Çevre Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, uzmanların Avrupa Birliği'ne ait Sentinel-2 uydusunu kullandığını ve insansız hava araçlarından gelen görsel girdileri de değerlendireceğini söyledi.

Bilim insanları iklim değişikliği ve kirliliğin, müsilaj olarak da bilinen organik maddenin çoğalmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi Reuters'e demecinde, adanın bazı plajlarında müsilaj lekelerinin görüldüğünü söyledi. Yerel yetkililer, numuneleri analiz için eyalet kimya laboratuvarına gönderdi ve sonuçları bekliyor.

Yetkili, "Son günlerdeki ısı, fitoplanktonların aşırı üretimine yol açmış olabilir, ancak sonuçları beklememiz gerekiyor" dedi. Lemnos Çevre Servisi Başkanı Theodosis Dalavitsos,"Her sene görülüyor ve bu Marmara'daki deniz salyasına bağlayamıyoruz" dedi.

Fotoğraf: Arşiv