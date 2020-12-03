NATO toplantısında Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:24

NATO Dışişleri Bakanları’nın telekonferans yönetimiyle katıldığı toplantıda, Türkiye’ye yönelik olarak Doğu Akdeniz ve Libya gündemi üzerinden suçlamalar yöneltildi.

Greek City Times’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Dendinas, Türkiye’yi işaret ederek, ‘otoriter-revizyonist devletlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini’ öne sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanı, “Doğu Akdeniz, Libya ve Kafkasya'da bölgesel istikrar ve Atlantik'in her iki tarafındaki uyumun tehdit altında olduğu bir dönemde NATO ilkelerine bağlılık vurgusu” yaptı.

‘POMPEO’NUN İFADELERİNDEN MEMNUNİYET DUYDUM’

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’yi kışkırtıcı davranışlarda bulunmakla suçlayarak Atina’nın sert bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Türkiye’nin bölgede istikrarsızlaştırıcı rolü olduğunu’ dile getirmesinden memnuniyet duyduklarının altını çizdi.

"ULUSLARARASI HUKUK DA MAKSİMALİSTTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Yunanistan maksimalist bir tutum içinde” sözlerine, Yunanistan'ın davranışı eğer maksimalist ise uluslararası hukuk da maksimalisttir dediği ifade edildi.

Dendinas ayrıca, Türkiye dahil tüm NATO ülkesi üyelerin demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğüne dayalı NATO ilkelerine bağlılıklarını pratikte de göstermeleri gerektiğini savundu.