Yunanistan Savunma Bakanından gerilimi artıracak açıklamalar: Türkiye ile 3 kez çatışmanın eşiğine geldik
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Yunan basınından Proto Tema gazetesine verdiği demeçte, “Ordumuzda üç kez genel seferberlik ilan edildi” dedi. Panagiotopoulos ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle anlaşma sağlama konusunda iyimser olmak için daha fazla fırsat bulunduğunu söyledi.
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Proto Tema gazetesine, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. “Üslerdeki savaş uçaklarından sınırdaki birliklere kadar tüm silahlı kuvvetlerimiz, her türlü gelişmeye hazırdı” diyen Yunan Bakan şu ifadeleri kullandı:
“Yazın aylarca sürekli olarak teyakkuz halinde bulunduk. Ordumuzda üç kez genel seferberlik ilan edildi. Seferberliğin merkezinde donanma filomuz vardı, zira filomuz Doğu Akdeniz'de bulunuyordu ve birçok durumda Türk filosuna yaklaştı.”
‘TÜRKİYE’NİN ÇATIŞMA NOKTASINA GETİRMEYECEĞİNDEN EMİNDİK’
Sputnik'te yer alan habere göre, Bakanı Panagiotopoulo yaptığı açıklamada, "Yani rakiplerimiz, işi silahlı çatışma noktasına vardırmayacaklardı, zira büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlardı” iddiasında bulundu. Panagiotopoulos, “Gerilimli anların yanı sıra tansiyonun düştüğü anlar da oldu ancak ordumuz her zaman teyakkuzdaydı” dedi.
‘TRUMP İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER ETKİLEDİ’
Panagiotopoulos, ABD Başkanı Joe Biden’ın gelişiyle anlaşma sağlama konusunda iyimser olmak için daha fazla fırsat bulunduğunu kaydetti. Panagiotopoulos, "Bunun sebebi, önceki yönetimle iyi çalışmalar yapamamam değil, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerin genel durumu etkilemesiydi. Halbuki, dışişleri bakanlığından ABD ve Yunanistan'ın tutumlarına ilişkin çok olumlu açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca yeni başkan, Yunan-Türk ihtilaflarını iyi biliyor ve Atina'yı destekliyor. Başbakan Miçotakis'le de arkadaşlar ve bence bu önemli" ifadelerini kullandı.
Yunanistan ile ABD'nin savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacağını belirten Panagiotopoulos, anlaşmanın süresinin uzatılmasının da istişare edildiğini söyledi. Savunma Bakanı, ABD ordusunun çeşitli birlikleri, özel kuvvetleri, helikopter pilotları ve benzeri unsurlarla daha yoğun eğitim ve tatbikatlar düzenlemek istediklerini belirtti.
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