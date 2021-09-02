Yunanistan’da deprem
Yunanistan’ın Tebai bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Tebai bölgesinde saat 08.48 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin 4.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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