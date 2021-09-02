Yunanistan’da deprem

02 Eylül 2021 Perşembe, 09:18

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Tebai bölgesinde saat 08.48 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin 4.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.