Yunanistan’da deprem

Yunanistan’ın Tebai bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 09:18
Yunanistan’da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Tebai bölgesinde saat 08.48 sıralarında bir deprem meydana geldi. 

Depremin 4.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


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