Yunanistan'da deprem nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, merkez üssü Sisam Adası açıkları olan deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı.
Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı.
Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise yıkılmış, oluşan tsunamiler sebebiyle çok sayıda ev ve araç sular altında kalmıştı.
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