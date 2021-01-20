Yunanistan'da olimpiyat şampiyonu eski kadın yelkenci Sofia Bekatorou 'Cinsel saldırıya uğradım' dedi, #MeToo hareketi büyüyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:35

Reuters Olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou, Yelken Federasyonu yöneticilerinden birinin tecavüzüne uğradığını ifşa etti

Yunanistan'da, kariyerinde iki olimpiyat, dört de dünya şampiyonluğu olan kadın yelkenci Sofia Bekatorou'nun, Yelken Federasyonu yöneticilerinden birinin 1998'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamasının ardından, birçok sporcu ve üniversite öğrencisi benzer saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou, Bekatorou'yu makamına davet etti ve eski sporcuyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Halen iki çocuk annesi olan 44 yaşındaki Bekatorou geçen hafta, 1998'de henüz 21 yaşındayken, Sydney Olimpiyatları elemeleri sırasında, otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Başına gelenlerin "iğrenç" olduğunu vurgulayan Bekatorou bu açıklamayı 23 yıl sonra yapmasına gerekçe olarak, "yarışmalardan men edilmekten korkmasını", "toplum içine çıkmaktan utanmasını" ve "uzun yıllar psikolojik destek almasını" gösterdi.

Bekatorou'nun sözleri, Yunanistan'da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok kadın sporcu, gençlik yıllarında kendilerinin de bağlı oldukları federasyonların kimi yöneticileri tarafından cinsel tacize ve saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı.

Yüzme, atletizm, aletli jimnastik gibi spor dallarında, antrenör ya da yöneticilerin cinsel tacizine ve saldırılarına maruz kalan eski sporcular, "Ben de tacize uğradım" anlamına gelen "Me Too" kampanyasına benzer bir kampanya başlattı.

Sosyal medyada da "Sofia'yla Dayanışma" hesapları açıldı.

Bekatorou liderliğinde, genç sporcuların aynı şekilde şiddete maruz kalmamasını isteyen ve onlara çağrıda bulunan eski sporcular, "Böyle bir tacize uğradığınızda mutlaka şikayetçi olun. Bizim gibi susmayın, korkmayın. Yoksa bunun sonu gelmez" diyor.

Kampanyaya katılan eski ünlü erkek jimnastikciler Demosthenis Tabakos ile İoannis Melissanides de, bazı genç erkek sporcuların da geçmişte cinsel tacize maruz kaldıklarını

EPA Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou (sağda), Olimpiyat şampiyonu Sofia Bekatorou'yu makamında kabul etti

Üniversite öğrencileri de katıldı

Bu çağrıların yapılmasından sonra, öğrencilik yıllarında eğitim gördükleri fakültelerde profesörleri tarafından tacize uğramış yetişkin kadınlar da konuşmaya başladı.

Yapılan açıklamalardan en çarpıcı olanı, Selanik Üniversitesi'nde tek bir öğretim üyesinin 100 kadar kız öğrenciyi taciz ettiğinin ortaya çıkarılması oldu.

Savcılıklar, bu ve benzeri ifşalar hakkında soruşturma başlatırken, Bekatorou'nun ihbar ettiği Yunanistan Yelken Federasyonu yöneticileri teker teker istifa etmeye başladı.

Savcılığa ifade vermesi için davet edilen Bekatorou'nun cinsel saldırıyla suçladığı Aristides Adamopoulos, geçtiğimiz haftaya kadar yürüttüğü Federasyon Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Adamopoulos, "suçlamayı reddetmekle birlikte, savunma hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

Yunanistan Yelken Federasyonu'nun ana sponsorlarından Armatör Stavros Nearhos Vakfı ise sponsorluğunu geri çekti.

Spor Bakanlığı müdahale etti

Yunanistan Spor Bakanlığı, Yunanistan Yelken Federasyonu hakkında açılan soruşturmanın tamamlanmasına kadar tüm federasyon yöneticilerinin görevlerini askıya aldı.

Bakanlık ayrıca tüm federasyonlarındaki yöneticilerin ömür boyu aynı görevde kalmalarını önlemek amacıyla ilgili yönetmeliği değiştirdiğini duyurdu.