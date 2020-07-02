Yunanistan’dan Ayasofya açıklaması
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Ayasofya bir dünya tarihi mirası. Türkiye'yi Hıristiyan alemi ile Türkiye arasında dev bir duygusal uçurum oluşturmaktan kaçınma konusunda uyarıyoruz" dedi.
Türkiye’de devam eden “Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın” tartışmasına son noktayı koyacak olan Danıştay davası sona ererken Yunanistan’dan flaş bir açıklama geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, “Ayasofya bir dünya miras anıtı… ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye’yi, dünyadaki Hıristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyor” açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiği konusunda açıklama yapmıştı.
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