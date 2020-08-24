Yunanistan’dan BM’ye Türkiye şikâyeti
Atina-Ankara hattındaki Doğu Akdeniz’de enerji ve etkinlik mücadelesi sürerken Yunanistan, Türkiye’nin “tüm bölgenin güvenliği için tehdit” oluşturduğunu iddia ederek Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurdu.
Yunan Radyo Televizyonu’nun aktardığına göre, Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, 2 sayfalık mektubunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanında bulunmasını “yasadışı” olarak nitelendirdi.
Theofili, Türkiye’nin eylemlerinin “tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu için yanıtsız kalamayacağı” ifadesini kullandı.
Atina’nın Kahire ile vardığı anlaşmaya dikkat çeken Yunan diplomat, bu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını savundu.
Theofili, Mısır ile yapılan anlaşmanın, gelecekte “potansiyel olarak ilgi duyan komşu ülkelerle” görüşme fırsatını vereceğini kaydetti.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi