Yunanistan’dan BM’ye Türkiye şikâyeti

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Yunan Radyo Televizyonu’nun aktardığına göre, Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, 2 sayfalık mektubunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ülkesine ait deniz alanında bulunmasını “yasadışı” olarak nitelendirdi.

Theofili, Türkiye’nin eylemlerinin “tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğu için yanıtsız kalamayacağı” ifadesini kullandı.

Atina’nın Kahire ile vardığı anlaşmaya dikkat çeken Yunan diplomat, bu anlaşmanın Ankara tarafından Atina ile planlanan görüşmeleri reddetmek için bahane olarak kullanıldığını savundu.

Theofili, Mısır ile yapılan anlaşmanın, gelecekte “potansiyel olarak ilgi duyan komşu ülkelerle” görüşme fırsatını vereceğini kaydetti.