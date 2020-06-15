Yunanistan'dan İsrail'e 6 bakanla büyük çıkarma: Konu enerji ve ilhak

15 Haziran 2020 Pazartesi, 17:03

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projeleri ve Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakı konularını görüşme amacıyla, Yunan kabinesinden, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu 6 bakan ve geniş bir heyetle Kudüs'e geldi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ocak ayında, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan doğan haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzaladı.

MASADA NELER VAR?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Bölümü direktörü Iris Ambor Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Başkan Trump'ın barış planı ve EastMed'in [gaz boru hattı] yanı sıra İran ve Lübnan'a üzerinden Ortadoğu'da istikrara ilişkin başlıkları konuşacağız" demişti.

İsrailli basını, GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve beş Rum bakanın gelecek hafta Kudüs'e bir günlük bir ziyarette bulunacaklarını bildirdi. Mitsotakis Salı günü Netanyahu ile görüşecek ve ertesi gün de Kudüs’teki Holokost (Yahudi Soykırımı) anıt sitesi Yad Vashem'i ziyaret edecek.

AB'DE İLHAK ÇATLAĞI

Geçen hafta Kudüs'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'nın, İsrail'in ilhak hamlesine yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Buna rağmen, aralarındaki stratejik ittifaktan ötürü İsrail, GKRY ve Yunanistan'ın desteğini garanti görüyor.



İsrailli yetkililere göre, Yunanistan heyeti Filistin Yönetiminin merkezi Batı Şeria'daki Ramallah kentini ziyaret etmeyecek.