Yunanistan'dan Türkiye'ye S-400 yanıtı: 18-24 adet F-35 sipariş ettiler
Yunanistan Savunma Bakanlığı 18-24 adet F-35 savaş uçağı alımı için resmi başvuru talebini içeren mektubu ABD’ye iletti. Yunan basınından Greek Report ise başvuruyu Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı bir adım olarak yorumladı.
ABD’den F-35 savaş uçağı alımı için Yunanistan resmi talebini içeren mektubu Washington’a iletti. Atina yönetiminin gönderdiği talepler içerisinde 2021'de ilk teslimatın yapılması için kendi payına düşen her şeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi. Greek Reporter tarafından, Yunanistan Savunma Bakanlığı 18 ile 24 adet arasında yeni veya kullanılmış F-35 savaş uçaklarının satın alınması başvuruda bulunduğu aktarıldı.
Yunan medyası, F-35 siparişini Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı bir adım olarak yorumladı. Haberde, Atina hükümetinin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de güç dengesinin Yunanistan lehine değişebileceği değerlendirmesine yer verildi.
Türkiye daha önce Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkartılmıştı.
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