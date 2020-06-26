Yunanistan'dan UNESCO’ya Ayasofya şikayeti
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazdı.
Yunan haber sitesi Kathimerini’nin İngilizce sitesine göre Mendoni, “Anasoyfa’nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir” dediği mektubunda Ayasofya’nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.
YUNANİSTAN’DAN ‘UNESCO ANLAŞMASINA AYKIRI’ İDDİASI
Mendoni, mektubunda, “Türkiye’yi fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle” suçladı.
Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye’nin Ayasofya’yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO’dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü. Sözcü'nün BBC’den aktardığı habere göre Mendoni, Türkiye’nin onay almadan Ayasofya’yı cami yapması halinde UNESCO’yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etti.
Video Haberler
- Armağan Çağlayan'ın programında şoke eden sözler
- Deprem anında yaşanan panik anları kamerada
- Ege'dekiler dikkat! Uzmanından canlı yayında flaş deprem
- Manisa'daki depremden ilk görüntüler
- İmamoğlu: O istanbul halkına ait bir eser artık
- Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
- İstanbul'da minibüste skandal görüntüler
- İmamoğlu, İstanbul'u nasıl kazandı? sorusunu yanıt
- Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim yerine doğru ilerliyor
- Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi