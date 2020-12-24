Yunanistan’la diyalog hesabı

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Akdeniz’de Yunanistan’ın tepkisine neden olan bölgelerdeki faaliyetini tamamlayan Oruç Reis gemisinin, 15 Haziran’a dek Antalya Körfezi’nin içinde sismik araştırma yapacağı duyuruldu.

Oruç Reis için Antalya Körfezi ile sınırlı NAVTEX’in, Ankara’nın son dönemde Atina’yı diyalog masasına çağırma stratejisinin bir parçası olduğu, bu kapsamda Ankara-Atina hattındaki ön görüşmelerin (istikşafi görüşmeler) 61. turunun da yeni yılda yapılabileceği belirtiliyor.

FAALİYETİN KAPSAMI DAR

Oruç Reis’in önceki araştırma alanlarıyla karşılaştırıldığında çok daha dar kapsamlı bir alanda yürütülecek faaliyet için öncekilerin aksine uzun bir süre belirlendi. Gemi, ilk olarak 10 Ağustos-12 Eylül, daha sonra da 12 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında BM’ye bildirilen Türk kıta sahanlığının güney sınırlarından başlayarak 28 numaralı doğu boylamının doğusuna doğru uzanan geniş bir alanda sismik araştırma faaliyeti yürütmüştü. Yunanistan, Türkiye’nin sismik araştırma yaptığı alanların kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğü gerekçesiyle duruma tepki göstermişti.

Ankara-Atina hattındaki gerilim Türkiye-AB ilişkilerinin de odağında. Eylül ayındaki AB Liderler Zirvesi öncesi “diplomasiye fırsat tanımak için” Oruç Reis’i limana çeken, aralık ayındaki zirve öncesi ise Akdeniz’deki araştırmalarının tamamlandığını duyuran Ankara, son dönemde gemi üzerinden Yunanistan’a diyalog çağrılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin son liderler zirvesi öncesi Türkiye’nin Yunanistan’la diyaloğa hazır olduğu mesajını yineleyerek “Yunanistan, ‘Oruç Reis gemisi orada olduğu sürece toplantılara gelmeyeceğiz’ demişti. 29 Kasım’da Oruç Reis faaliyetlerini o bölgede tamamladı geldi, Antalya Limanı’nda ama hâlâs başka bahaneler buluyorlar” demişti.

DİYALOG PENCERESİ

Oruç Reis’in araştırma alanı olarak Antalya Körfezi’nin belirlenmesinin ardından Ankara’dan Atina’ya diyalog çağrılarının yoğunlaşması bekleniyor. Almanya’nın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde eylül ayında iki ülke, 2002-2016 yılları arasında başta Ege olmak üzere aralarındaki sorunların çözüm yollarını aramak üzere 60 tur boyunca süren ön görüşmeleri (istikşafi görüşmeler) yeniden başlatma üzerinde uzlaşıya varmıştı. Ancak Türkiye’nin Oruç Reis’in araştırmalarını devam ettirme kararı üzerine Yunanistan bu görüşmeleri yapmayı reddetmişti.

AB liderlerini Türkiye’ye yönelik sert yaptırımlara ikna edemeyen Yunanistan’ın Türkiye ile görüşmelere başlayıp başlamayacağıyla ilgili Ankara ve Atina’da çeşitli olasılıklar dillendiriliyor.