Yunus Mallı Trabzon'da rekabete hazır

29 Haziran 2021 Salı, 11:26

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak faydalanamadığı Yunus Mallı, yeni sezonda rekabete hazır.

Trabzonspor’un 2020-2021 sezonunun devre arasında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yunus Mallı’dan geçtiğimiz sezon faydalanamayan bordo-mavili takım yeni sezon öncesi yıldız oyuncudan oldukça umutlu. Süper Lig’in sonlanmasının ardından kısa bir tatil yapan 29 yaşındaki oyuncu izin boyunca özel antrenör yönetiminde hazırlık yaptı.

Yeni sezon öncesi rekabete hazır olan Yunus, iyi bir kamp dönemi geçirerek beklentilere karşılık vermeyi hedefliyor. Yıldız futbolcunun oyun bilgisini ve düşünce hızını yüksek bulan Teknik Direktör Abdullah Avcı da 10 numara pozisyonunda kendini gösteren oyuncusuyla yakından ilgileniyor.



