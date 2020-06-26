Yunuslar Fransa kıyılarına vuruyor, türleri tehlikede

26 Haziran 2020 Cuma, 18:24

Fransız biyologlara göre, bu denli çok sayıda yunus balığının kıyıya vurması, oldukça geniş çaplı bir memeli grubunun, tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Yunusların ezici çoğunluğu çeşitli nedenlere bağlı olarak öldükten sonra, trol balıkçılığı yapan teknelerin ağlarına takılıyor.

SORUMSUZ BALIKÇILIK

Fransa'nın batısındaki Brittany'den deniz biyoloğu Morgane Perri, “Gascony Körfezi'ndeki yunus nüfusunun ölüm oranlarına ilişkin sayılara ulaşmak üzereyiz” diyor. Geçen üç yılda 1,000'den fazla yunusun öldüğü biliniyor. Bilim insanlarına göre, gerçek sayı bunun en az 5 en çok 10 katı civarında ve bunun sorumlusu da büyük ölçüde levrek avcılığı yapan trol tekneleri.

Küçük bir trol teknesi

Sea Shepherd isimli çevreci gruba göre, yunusları püskürtmek için tasarlanmış aletlerin balıkçı teknelerinde kullanımı yasaklanmalı ve balıkçılık faaliyetleri daha sıkı bir denetim altına alınmalı.

ÇOK GEÇ OLMADAN...

La Rochelle'deki Pelagis Gözlemevi'ne göre, nefes almak için yüzeye çıkması gereken memeliler olan yunuslara ilişkin yavaş üreme oranları ve sayılarındaki keskin düşüş, tür olarak özellikle savunmasız oldukları anlamına geliyor.

Gözlemevinde araştırmalar yapan Helene Peltier'e göre, "Şu an rakamlar sabit, ancak bir kere düşmeye başlarsa her şey için artık çok geç olur."