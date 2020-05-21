Yüreğir'deki kaymakam koruması hakkında 'küçük çocuğa silah çekmekten' suç duyurusunda bulunuldu

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “PKK” benzetmesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’a ve ailesine Yüreğir Kaymakamı korumasının silah çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP Adana İl Başkanlığı ve Yıldırım ailesi Adana Adliyesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra kendisini kaymakam olarak tanıtan koruma B. Y. hakkında “yaşı küçük çocuğa silah çekmek, unvan gaspı, kamu görevinin usulsüz olarak yüklenilmesi, tehdit ve hakaret” gerekçeleriyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde tanıkların ifadelerine yer verilirken, B.Y.’nin Yıldırım ve ailesi hakkında suç duyurusu için gittiği emniyette verdiği ifadede silahtan hiç bahsetmediğine dikkat çekildi. Ayrıca korumanın küfür ettiği de tanık ifadelerinde dile getirildi.

Adliye önünde basın açıklaması da yapıldı. CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, açıklamada şunları söyledi:

“O, her vatandaşımızın hakkı olan sorma ve sorgulama hakkını kullandı. Silahsız ve şiddet olmaksızın soru sormasının karşılı olarak önce kardeşine silah doğrultuldu, daha sonra ailesi ile birlikte gözaltına alındı, önce salıverildi, daha sonra da maalesef iktidar odaklarının algı operasyonları ve kara propaganda çalışmaları sonunda talimatla tutuklandı.”

‘HUKUKSUZ ŞEKİLDE TUTUKLUDUR’

“Eren ve ailesinin gerçek olmayan beyanlarla hedef gösterilmesi, dosyada şikâyetlerin tek taraflı değerlendirilmesi, idare ile olan uyuşmazlıklarda sadece devleti korumaya yönelik, taraflı bir bakış ve kişi haklarının ihlalini doğuracak kararlarla toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanamayacağı, ne adalete ne de hukuka hizmet edilemeyeceği açıktır. Yasalar, bu iddia ve suçlar nedeniyle Eren’in tutuklu yargılanmasını gerektirmemektedir. Bunların sonucunda da Eren Yıldırım kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde tutukludur.”

‘SAVCILAR GÖREVİNİ YAPMADI’

“Ve olayda yetkisini aşarak halka silah doğrultan kolluk hakkında görevini yapmayan savcılarımıza görevlerini hatırlatarak, suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonra da bu olayda görevini yapmayan, yalan beyanda bulunan görevliler, basın ve sosyal medya yolu ile hakaret ve tehdit eden, iftira atan bütün odaklara karşı hukuki mücadelemizi inançla ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”