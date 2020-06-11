Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde uygulanan 14 gün gözetim uygulaması kaldırıldı

YTB Başkanı Abdullah Eren yurt dışında yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kaldırıldığını söyledi.

AA
11 Haziran 2020 Perşembe, 14:19
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Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar'ı (YTB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelenler için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.

YTB Başkanı Eren "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı" dedi.


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