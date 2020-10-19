Yurt dışından yatırımını getiren vergiden muaf olacak

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:03

AKP milletvekillerinin kanun yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Paket içeriğinde ‘Varlık Barışı’, esnek çalışmanın desteklenmesi, kurumlar vergisi indirimleri, başka vergi düzenlemeleri, halka arzlara teşvik, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi gibi hususlara ilişkin maddeler bulunuyor. Düzenleme bu haliyle kanunlaşırsa, nakit, altın, döviz ve sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere yurt dışından varlık getiren kişiler herhangi bir vergi ödemeyecek.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Bu düzenleme ile yeni bir ‘Varlık Barışı’ gündeme getirilmiş oluyor” dedi. Erkan kanun teklifi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ek istihdam yaratan özel sektör işverenlerine vergi ve sosyal güvenlik primi desteğinin yaygınlaştırılması gündeme getiriliyor. Böylece bir yandan istihdam düzeyini korumak, bir yandan da şirket faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı kararı ile işveren primi desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.”

CUMHURBAŞKANI’NA KURUMLAR VERGİSİ ORANINI DÜŞÜRME YETKİSİ

Gelir ve istihdam açısından belirli kriterleri karşılamaları koşuluyla, ihracatçı şirketler için kurumlar vergisi indirimi de paket içeriğinde yer alıyor. Öte yandan, pandemi döneminde öne çıkan evden çalışma konusunda da maddeler yer alıyor. Ekonomist Enver Erkan, “Esnek çalışma programlarının bir parçası olarak genç işçileri işe alan için işverenlere teşvikler. Esnek çalışmanın özendirilmesi ve genç istihdamın artırılmasına yönelik bir madde olarak değerlendirilebilir” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı kurumlar vergisi oranını düşürme yetkisine sahip olacak. Kanun önerisinde dikkat çeken bir diğer başlık ise; halka arzlarda hisse satan veya halka açıklık oranı yüzde 20 üzerinde olan şirketler için kurumlar vergisi indirimi. Şu anda yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, bu yılın sonunda yüzde 20 oranına düşecekti, bu oranın Cumhurbaşkanı kararıyla daha da düşmesi mümkün olacak.



