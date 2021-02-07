Yurt genelinde hava durumu

07 Şubat 2021 Pazar, 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu’da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18



