Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurtdışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyo." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurtdışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, yeniden başlayan yurt içi uçuşlarla ilgili de "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz" şeklinde konuştu
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