Yurtdışında TL swap faizlerinde sert yükseliş

04 Ağustos 2020 Salı, 15:14

Londra'da Türk Lirası swap faizleri salı günkü işlemlerde sert yükseldi. Gecelik swap faizi yüzde 800 seviyesini aşarken, yarın gece için yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor.

BloodmbergHT'nin haberine göre dolar/TL kurunda geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından kur salı günü 6.9728 seviyesinden işlem gördü. Liranın bir aylık tarihi volatilitesi yüzde 7.35, zımni volatilitesi yüzde 17.10 oldu.