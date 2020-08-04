Yurtdışında TL swap faizlerinde sert yükseliş
Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 800'ü aştı
Londra'da Türk Lirası swap faizleri salı günkü işlemlerde sert yükseldi. Gecelik swap faizi yüzde 800 seviyesini aşarken, yarın gece için yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor.
BloodmbergHT'nin haberine göre dolar/TL kurunda geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından kur salı günü 6.9728 seviyesinden işlem gördü. Liranın bir aylık tarihi volatilitesi yüzde 7.35, zımni volatilitesi yüzde 17.10 oldu.
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