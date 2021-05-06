Yurtiçi Kargo’da sendikalı olduğu için işten atılan işçiye şahitlik yapan da atıldı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Yurtiçi Kargo’nun taşeron şirketi Turan Kargo’da çalışan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye çok sayıda işçi işten çıkarıldı. Yine Yurtiçi’ne bağlı farklı bir taşeron olan Akman Kargo’da çalışan Süleyman Eken isimli işçi, sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan arkadaşı Celal Şimşek’in işe iade için açtığı davada şahit olarak yer aldı. Davanın görülmesine 1 gün kala Yurtiçi Kargo, Eken’in işine son verdi. Tazminatını da alamayan Eken, işe iade davası açtı.

100 KİŞİ ATILDI

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Türkiye genelinde son dönemde Yurtiçi Kargo’dan işten çıkarılan işçilerin sayısının 100’ü aşkın olduğunu ifade ederek “Sendika nedeniyle işten çıkarılan arkadaşlarımız işe iade davalarını kazanıyorlar. İşçilerin birçoğu sendikal tazminat da kazanıyor. Yurtiçi Kargo, daha ucuz işçi çalıştırmak amacıyla paravan taşeron şirketler kullanıyor. Fazla mesai almadan günde 10-12 saat çalışıyor işçiler. Mesai isteyene kapıyı gösteriyorlar. Hiçbir sosyal hakları da yok” dedi.

Yargıdan, TÜMTİS’e üye oldukları için Yurtiçi Kargo’da farklı zamanlarda işten çıkarılan 60 işçi için emsal niteliğinde bir karar çıkmıştı. İstanbul 28. İş Mahkemesi, Turan Kargo’da çalışırken sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Veysel Dönmez’in işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetmişti.