“Yurtta Barış, Dünyada Barış” resim yarışmasına davet

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZELMAN A.Ş. işbirliğiyle, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında “Yurtta Barış, Dünyada Barış” konulu resim yarışması düzenleniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak 9 Eylül ruhunun resmedilmesini hedefleyen yarışmaya başvurular 9 Eylül 2020’ye kadar devam edecek.

ÜÇ KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Sulu boya, likit suluboya, lavi teknikleri ile katılımın mümkün olacağı yarışma; çocuklar, gençler ve yetişkinler olarak üç kategoride düzenlenecek. Jüri heyetinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Gökova, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Resim-İş Bölümü’nden Prof. Dr. Arif Ziya Tunç, Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşın Keskiner, yazar/yönetmen Vecdi Sayar ile İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı yer alacak.

Her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra mansiyonlar da verilecek. Dereceye girenlere; tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, taşınabilir projeksiyon cihazı, hoparlör, kamp seti hediye edilecek. Yarışma şartnamesine www.izelman.com.tr sitesinden ulaşılabilir.