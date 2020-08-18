Yurttaş borçlanarak ev alma rekoru kırdı

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2020” raporuna göre, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle konut satışları yüzde 124.3 artışla 229 bin 357’ye yükselirken, krediyle alınan (ipotekli) konutlarda satış ise yüzde 900.6 artarak 130 bin 721 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak gerçekleşti.

İki ayda 438 bin konut satıldığını ve bir yıllık satış rakamlarına iki ayda ulaşıldığını söyleyen sektör temsilcileri, talebin devam etmesi için düşük faiz politikasının devam etmesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Teşekkür ediyorum” dedi.