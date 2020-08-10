Yurttaş eğitim için bağışladı, onlar otopark yaptı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne ait Üsküdar Çamlıca’daki hastanenin otopark olarak kullandığı arazi davalık oldu. Bilirkişi, bir yurttaşın yıllar önce ‘okul yapılması’ şartıyla bağışladığı arazinin Medipol Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığını ve bunun doğru olmadığı yönünde görüş sundu. Ş.E. isimli yurttaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Hazinesi adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne dava açtı. Ş.E., Üsküdar Bulgurlu Mahallesi 79 ada ve 32 parsel numaralı arsanın, babası tarafından okul yapılması için bağışlandığını ve arsanın şu anda Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin otopark olarak kullanıldığını belirtti.

ÖNCE ATIL BIRAKTILAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada, arsanın durumunun tespit edilmesi için bir de bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, arsanın sahibi tarafından 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak arsanın amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar arazinin atıl bırakıldığını ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

MÜDÜRLÜk YALAN SÖYLEMİŞ

Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. 12 Mayıs tarihli rapora göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün arsanın okul bahçesi olarak kullanıldığı, üzerine derslik inşa edileceği şeklinde açıklama yaptı. Bilirkişi, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı için söz konusu açıklamanın gerçeği yansımadığına dikkat çekti.

OKUL OLACAKTI, MEDİPOL'E GİTTİ

Bilirkişi raporunda, bağışlanan arazinin 79 ada, 34, 48 ve 51 no’lu taşınmazlarla birleştirildiği kaydedildi. Ardından da 79 ada 52 no’lun taşınmazın birleştirme sonrası bir kısmının Medipol Üniversitesi’nin kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) ile Maliye Hazinesi adına tescillendiğini aktarıldı. Bilirkişi arsanın fiilen hastanenin otoparkı olarak kullandığını vurguladı.

KEŞİFTE OTOPARK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında ise Hazine’nin uzun yıllardır arsa üzerindeki görevini yerine getirmediğinin altı çizilerek, “Keşif tarihinde arsanın fillen otopark olarak kullanıldığı, bu nedenle davacının geri alma hakkını kullanabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.