Yurttaş ihtiyaç kredisine yüklendi

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

“Risk Merkezi Aylık Bülteni, Nisan 2020”de yer alan detaylar şöyle:

- Nisan sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olan kişi sayısı 32 milyon 385 bine yükseldi. Bu sayı Mart 2020’ye göre 229 bin, Nisan 2019’a göre 906 bin kişi arttı. Toplam kredi borcu miktarı ise 663.6 milyar liraya çıktı. Bu tutar Mart 2020 sonunda 659.2 milyar lira, geçen yılın nisan ayı sonunda 548 milyar liraydı.

- Bireysel kredi kapsamında en dikkat çekici artış küçük hacimli ihtiyaç kredilerinde görüldü. Nisan sonunda bu tür kredi borçlusu sayısı, geçen mart ayına göre 923 bin kişi, Nisan 2019’a göre 1 milyon 599 bin kişi artarak 26 milyon 633 bine ulaştı. Toplam borç ise 315.7 milyar lira oldu. Bu rakam Mart 2020’de 298,6 milyar TL, Nisan 2019’da 221.7 milyar liraydı.

TAŞIT VE KONUT AZALDI

- Buna karşın nisan ayına göre son bir ayda insanlar konut ve taşıt kredilerinden uzaklaştı. Mart 2020’de 2 milyon 505 bin kişi olan konut kredisi borçlusu nisanda 2 milyon 490 bine geriledi. Nisan 2019’da kişi sayısı 2 milyon 467 bindi. Nisan 2019’da 572 bin, Mart 2020’de 417 bin kişi olan taşıt kredisi borçluları da geçen nisanda 405 bin kişiye indi. Halen konut kredisi kullananların 218.3 milyar lira, taşıt kredisi kullananların 25.1 milyar lira borcu var.