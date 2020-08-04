Yurttaş tek tek anlattı: “Ekonomi kötü olduğu için gündemi değiştiriyorlar”

04 Ağustos 2020 Salı, 19:51

Türkiye, 18 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetiliyor. AKP’nin attığı adımlar için, başta laiklik olmak üzere bir çok yurttaş, Cumhuriyet değerlerinin hiçe sayıldığını düşünüyor.