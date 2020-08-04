Yurttaş tek tek anlattı: “Ekonomi kötü olduğu için gündemi değiştiriyorlar”
Son olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın isim vermeden Atatürk’ü lanetlemesi yurttaşların tepkisini çekti. Bu durumu “İhanet” olarak yorumlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Tv mikrofonuna düşüncelerini anlattı.
Türkiye, 18 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetiliyor. AKP’nin attığı adımlar için, başta laiklik olmak üzere bir çok yurttaş, Cumhuriyet değerlerinin hiçe sayıldığını düşünüyor.
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