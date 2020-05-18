Yurttaş tur mağduru
Salgın nedeniyle iptal edilen turların bedeli yasada 14 gün şartı bulunmasına karşın iade edilmiyor.
Parasını alamayan çok sayıda yurttaş mağdur oldu. Mağduriyet
yaşayan yurttaşlardan birisi Bülent Uğur.
Eşi ile birlikte “Kudüs Turu”na katılmak için 2 Şubat’ta
Tatilbudur.com adlı siteden, 18-22 Mart arasında gitmek üzere tur satın aldı.
İki kişi için 11 bin 470 lira ödedi. Ancak tur salgın nedeniyle 10 Mart’ta
iptal edildi.
İptal şirket tarafından Uğur’a bildirildi. Bedelin 14 günlük
yasal süre içerisinde iade edilmesi gerekirken ödenmedi. 25 Mart’ta şirkete
yazı yazan Uğur, iade işleminin sonuçlandırılmasını istedi.
Ayrıca firma ile birçok defa telefonla da görüştü. Her
defasında talebini yineledi. İptalin üzerinden 2 aydan uzun bir süre geçmesine
karşın tur bedeli halen iade edilmedi. Uğur, bu kez de TÜRSAB’a 1 Nisan tarihinde
şikâyet dilekçesi yazdı. Ancak yanıt gelmedi.
İYİ NİYET YOK
TÜRSAB’a tekrar yazı gönderen Uğur, şunları söyledi:
“Tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine bu dönemde
başvuramayacak olan vatandaşın, sizden de anlaşılmaz bir şekilde cevap
alamaması, sadece mağduriyete neden olacak. Zaten böylesi bir durumda ödeme
yapma imkânı olan bir acentenin dahi, mağdur olan vatandaşa ödeme yapması
beklenemez. Oysaki bedeli ödeyen ve karşılığında hizmet almadığı için mağdur
olan vatandaştır. Acentenin bu parayı herhangi bir yerde söz konusu vatandaşa
verilecek hizmet için kullanmışlığı söz konusu değil. Sadece sahibine geri
vermesi gerekiyor. Bunun aksi, iyi niyetle izah edilemez.”
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