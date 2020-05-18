Yurttaş tur mağduru

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Parasını alamayan çok sayıda yurttaş mağdur oldu. Mağduriyet yaşayan yurttaşlardan birisi Bülent Uğur.

Eşi ile birlikte “Kudüs Turu”na katılmak için 2 Şubat’ta Tatilbudur.com adlı siteden, 18-22 Mart arasında gitmek üzere tur satın aldı. İki kişi için 11 bin 470 lira ödedi. Ancak tur salgın nedeniyle 10 Mart’ta iptal edildi.

İptal şirket tarafından Uğur’a bildirildi. Bedelin 14 günlük yasal süre içerisinde iade edilmesi gerekirken ödenmedi. 25 Mart’ta şirkete yazı yazan Uğur, iade işleminin sonuçlandırılmasını istedi.

Ayrıca firma ile birçok defa telefonla da görüştü. Her defasında talebini yineledi. İptalin üzerinden 2 aydan uzun bir süre geçmesine karşın tur bedeli halen iade edilmedi. Uğur, bu kez de TÜRSAB’a 1 Nisan tarihinde şikâyet dilekçesi yazdı. Ancak yanıt gelmedi.

İYİ NİYET YOK

TÜRSAB’a tekrar yazı gönderen Uğur, şunları söyledi: “Tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine bu dönemde başvuramayacak olan vatandaşın, sizden de anlaşılmaz bir şekilde cevap alamaması, sadece mağduriyete neden olacak. Zaten böylesi bir durumda ödeme yapma imkânı olan bir acentenin dahi, mağdur olan vatandaşa ödeme yapması beklenemez. Oysaki bedeli ödeyen ve karşılığında hizmet almadığı için mağdur olan vatandaştır. Acentenin bu parayı herhangi bir yerde söz konusu vatandaşa verilecek hizmet için kullanmışlığı söz konusu değil. Sadece sahibine geri vermesi gerekiyor. Bunun aksi, iyi niyetle izah edilemez.”



