Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 08:06
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Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.



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