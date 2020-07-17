Yurttaşın kazancı barınmaya gidiyor

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Hayat pahalılığının her yıl katlanarak arttığı ülkede, yurttaşın kazandığı da ancak sürekli zamlanan barınma ihtiyaçlarına yetiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı “Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2019” verileri, yurttaşın geçen yılki bütçesini gıda ve kiraya ayırdığını; sağlık, lokanta ve otel harcamalarının payının 2018 ile aynı kaldığını ortaya koydu. Buna göre:

- Geçen yıl tüketim amaçlı yapılan harcamalar arasında en yüksek payı yüzde 24 ile konut ve kira harcamaları aldı. 2018’deki payı yüzde 23.7 idi.

- TÜİK’e göre, 2019’da kira ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 12 zamlanarak 1.012 liraya çıkmıştı.

- Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarına bütçeden ayrılan pay yüzde 4’ten yüzde 4.3’e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 4.8’den yüzde 5’e, eğitimin payı da yüzde 2.3’ten yüzde 2.5’e yükseldi.

- Sağlık harcamalarının payı yüzde 2.2, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.5 olarak bir önceki yılla aynı kaldı.

ULAŞIMA AYRILAN BÜTÇE AZALDI

Geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar arasında ulaşım, haberleşme, mobilya-ev aletleri-ev bakım hizmetlerinin payı azaldı. Ulaşımın payı 2018’de yüzde 18.3 iken 2019’da yüzde 16.5’e geriledi. Geçen yıl şehirlerarası otobüs ücretleri yüzde 4, dolmuş ücretleri yüzde 17.5, taksi ücretleri yüzde 23 zamlanmıştı. Zamlardan dolayı bu alandaki ortalama tüketim harcaması 813 liradan 818 liraya yükseldi. Haberleşmenin payı yüzde 3.8’den yüzde 3.6’ya inerken mobilya ve ev bakımın bütçedeki payı ise yüzde 6.5’ten yüzde 6.4’e düştü.