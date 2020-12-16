Yurttaşın konut alımı yüzde 44 düşerken yabancınınki yüzde 24 arttı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 Kasım’a ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 18.7 azalarak 112 bin 483’e indi.

Kredili satış olarak nitelendirilen ipotekli satışlar ise kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.3 azalarak 24 bin 450’ye düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21.7 oldu.

YABANCILAR ALDI

En çok konutun satıldığı il, 21 bin 158 konut ile İstanbul olurken satışın en düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkâri ve 78 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışlarda ise 5 bin 4 konut satışı ile ilk sırayı yine İstanbul aldı. Kredili konut satışının en az olduğu il ise bir konut ile Hakkâri oldu. Öte yandan kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 oldu. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 876, İranlılar 860, Ruslar 434, Afganlar 203 ve Kuveytliler 202 konut satın aldı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020’de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.