Yurttaşın temel ısınma kaynağı haline gelen doğal gazın fiyatı bu yıl 4 kez zam gördü

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Enerji fiyatları, Türkiye’de yurttaşın kâbusu olmaya devam ediyor. Ekonomik krize son bir yıldır eklenen küresel Covid-19 salgınının etkileri de bu kâbusu daha da büyüttü. Artan işsizlik ve düşen gelir nedeniyle zaten zor günler geçiren yurttaş, kabaran enerji faturalarının altında ezilmeye devam ediyor.

Doğalgaz fiyatına ocak, şubat ve mart ayının ardından nisan ayında da yüzde 1 zam uygulanmasından sonra bir çalışma yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, hem fiyatların ulaştığı seviyeyi ortaya koydu hem abonelere göre farklı farklı olan tarifelerdeki çarpıklığa dikkati çekti.

SANTRALA İNDİRİM

Bu çalışmaya göre, BOTAŞ’ın gaz satış fiyatları, 2019 Ocak-2021 Nisan döneminde, konut aboneleri ve küçük ticari/ sınai işletmeler için yüzde 46.34 oranında arttı. Buna karşın büyük sanayi kuruluşlarına satılan gazın fiyat artışı yüzde 7.79 olurken, doğalgaz yakıtlı elektrik santrallarına net destek sağlanarak yüzde 6 indirim yapıldı. Rapora göre ayrıca, Ocak 2019’dan bugüne TÜİK’in resmi enflasyon artışı yüzde 30 düzeyinde olurken, konutlarda elektrik fiyatları da yüzde 48.35 yükseldi.

‘ASGARİ’NİN 1/4’Ü

Bu uygulamayla büyük özel şirketlerin desteklenmesini eleştiren Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, şöyle devam etti: “Nisan 2021 itibarıyla, hanehalkı aylık ortalama elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet harcamaları toplamı, asgari ücretin dörtte birini aşıyor. Sorunların altında ezilen tüm emekçilerin bir nebze soluk alabilmeleri için, örneğin abonelerden tahsil ettikleri güvence bedellerini yıllardır kullanan şirketlerin, elektrik, doğalgaz, internet faturalarını vadesinde ödeyemeyenlere hizmet vermeyi durdurmaları ve icra takibatları önlenmelidir. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen yurttaşların faturalarını kamu karşılamalıdır. ”

Elektrik Mühendisleri Odası ise geçen günlerde bir açıklama yaparak Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış fiyatlarında yüzde 17.5 indirim yaparken bunu tüketiciye yansıtmamasını şöyle eleştirdi:

KAYNAK AKTARILIYOR

“EÜAŞ toptan satış fiyatlarında artış söz konusu olduğunda tüketiciye zamlı olarak yansıyan tarifeler, indirimler söz konusu olduğunda nedense hiç etkilenmedi. EÜAŞ toptan satış fiyatlarında yapılan indirimler, yaygın salgın hastalığın yeniden yükselişe geçtiği böyle bir dönemde dahi tüketici faturalarına yansıtılmayarak sadece şirketlere kaynak aktarmanın yolu olarak kullanılmaya devam ediliyor.” l Ekonomi Servisi