Yurttaşlar, PCR testi için 250 TL'den fazla ücret alan özel hastanelerden iade talep ediyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla PCR testi için özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine karşın aldığı yüksek ücretlerle ilgili haberimizin ardından yurttaşlar iade talep etmeye başladı. Genelgeye karşın 250 TL'nin üzerinde alınan ücretin iadesi için özel hastanelerin yurttaşlara olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Mahmut Lıcalı
18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:22
Yurttaşlar, PCR testi için 250 TL'den fazla ücret alan özel hastanelerden iade talep ediyor
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Sağlık Bakanlığı'nın PCR testi için 250 TL sınırını belirlemesine karşın aralarında Bakan Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol'un de bulunduğu pek çok özel hastanenin daha fazla ücret aldığını gazetemiz Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu. Konuyla ilgili haberimiz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un konuyla ilgili soru önergesinin ardından pekçok özel hastane test fiyatını genelgede belirlenen sınır olan 250 TL'ye indirdi.

FAZLA ÜCRET İÇİN İADE TALEBİ

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinin yayımlandığı tarih olan 30 Ekim'den bu yana yüksek ücret ödemek zorunda kalan yurttaşlar da iade talep etmeye başladı. Genelgeyle belirlenen 250 TL'nin üzerindeki miktarın iade edilmesi için başvuran yurttaşlara Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol hastanelerinden de olumsuz yanıt verildi.


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