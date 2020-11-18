Yurttaşlar, PCR testi için 250 TL'den fazla ücret alan özel hastanelerden iade talep ediyor

18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:22

Sağlık Bakanlığı'nın PCR testi için 250 TL sınırını belirlemesine karşın aralarında Bakan Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol'un de bulunduğu pek çok özel hastanenin daha fazla ücret aldığını gazetemiz Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu. Konuyla ilgili haberimiz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un konuyla ilgili soru önergesinin ardından pekçok özel hastane test fiyatını genelgede belirlenen sınır olan 250 TL'ye indirdi.

FAZLA ÜCRET İÇİN İADE TALEBİ

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinin yayımlandığı tarih olan 30 Ekim'den bu yana yüksek ücret ödemek zorunda kalan yurttaşlar da iade talep etmeye başladı. Genelgeyle belirlenen 250 TL'nin üzerindeki miktarın iade edilmesi için başvuran yurttaşlara Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol hastanelerinden de olumsuz yanıt verildi.