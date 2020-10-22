Yurttaşlar sosyal medyada KPSS sonuçlarının yanlış olduğunu iddia etti

22 Ekim 2020 Perşembe, 21:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS'ye giren birçok yurttaş, ‘Boşların yanlış olarak hesaplandığını, netlerin kaybolduğu, soruların ve şıkların değiştiği iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan tepkilerini dile getiren yurttaşlar #ösymsonuçlarhatali etiketiyle ÖSYM'ye açıklama yapması yönünde çağrıda bulunuyor.

KİTAPÇIKLARIN İNCELENMESİ İÇİN ÜCRET İSTENMİŞTİ

6 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, cevap anahtarının açıklanmasının ardından sorularla sınav esnasında çözdükleri soruların birbiriyle uyuşmadığını dile getirmişti. Sosyal medya üzerinden ÖSYM’ye açıklama yapma çağrısında bulunan adaylar, toplam 13 sorunun hatalı olduğunu iddia etmişti. Adaylar ayrıca, yazdıkları dilekçe sonrasında incelemesi yapılacak her kitapçık için 50 TL istendiğini ve Ankara’ya gitme koşulu da sunulduğunu öne sürmüştü. Konuya ilişkin ÖSYM'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABBAS GÜÇLÜ İDDİALARIN DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sonuçların açıklanmasının ardından sorulara yönelik bir iddia da Abbas Güçlü’den geldi.

Güçlü'nün iddiasına göre, 2020-KPSS lisans sonuçlarına göre soru kitapçığındaki cevaplarda değişiklikler yapıldı 3 soru ise iptal edildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Abbas Güçlü, "Vah ÖSYM vah! KPSS‘de iddialar doğru çıktı, doğru seçenekler değişti, iptaller var! Temel 12. sorunun E cevabının C olarak, ÖABT Fen 28. sorunun D olan cevabı C olarak düzeltildi, ayrıca Beden 55, Din 74 ve Okul Öncesi 52. sorular iptal edildi! Gelde bu ÖSYM’ye ve sınav güven!Bu ikazlar keşke daha önce dikkate alınsaydı! Görünen o ki dahası var! 1 dakika geç geleni sınava almayan ve gençlerin hayatını karartan ÖSYM’ye,hiç mi kimse hesap sormayacak?Bu kaçıncı hata? Gençlere,emeğe,liyakata saygı bu mu? KPSS’nin kendisi hata,bu da faizi!Sistem değişmeli" ifadesini kullandı.



