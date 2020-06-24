Yürüyen avukatlara teşekkür

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “yargının üç ayağından birinin savunma, yani avukatlar olduğunu” belirterek, “İktidara bizleri ayrıştıramayacağını gösteren baro başkanlarımıza ve cüppesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza, sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları kaydetti:

Üç ayaktan biri avukat : Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Yapılan kasıtlı provokasyona rağmen, demokrasi çizgisinden ayrılmayan ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, iktidara bizleri ayrıştıramayacağını gösteren baro başkanlarımıza ve cüppesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza, sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum.

: Yargının 3 ayağından biri savunmadır, yani avukatlardır. İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Bu düzenlemeye karşı, demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz, saatlerce güneşin altında, gece de sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Yapılan kasıtlı provokasyona rağmen, demokrasi çizgisinden ayrılmayan ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, iktidara bizleri ayrıştıramayacağını gösteren baro başkanlarımıza ve cüppesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza, sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum. İYİ Parti direnecek: İşte bu hafta, Meclis’e yeni bir yasa hazırlığı geliyor. Akıllarınca, salgın sürecinde bir önlem olarak kullanılan, esnek çalışma uygulamasını, sabit hale getirecekler. Deprem vergilerini nasıl sabit vergi haline getirip 18 yıldır milleti yoldularsa, şimdi de salgını fırsat bilip gençlerimizin sosyal haklarını tırpanlamaya hazırlanıyorlar. İşten çıkarmaları kolaylaştırıyorlar. İYİ Parti Meclis Grubu, bu girişime karşı sonuna kadar direnecek.

‘ESERİNİ GÖRÜYOR MUSUN?’

Akşener, kürsüye bu kez üniversite mezunu genç işsiz Serhan Korayçiftçi’yi çıkardı. Korayçiftçi, “2013 yılından beri, yani tam 7 yıldır, iş için çaldığım hiçbir kapı, ne yazık ki bana açılmadı. İşsiz olmak demek aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek, hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir. Hayal edebilmek başarmanın yarısıdır derler. Ama bırakın başarmayı, hayal bile kuramıyoruz” Korayçiftçi’den sonra tekrar kürsüye gelen Akşener ise şunları kaydetti: Eserini görüyor musun Sayın Erdoğan? Hayal kuramayan bu gençlerimiz, iş bulamayan bu gençlerimiz, mutlu olmak için yüzünü başka ülkelere çeviren bu gençlerimiz, işte onlar senin eserin.