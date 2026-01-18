Eski hakemler, Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Kırmızı kartı vermedi'

beIN Trio ekibi, 1-1 sona eren Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

6. dakikada İlkay Gündoğan'ın müdahalesi

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Net sarı kartı atladı.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.

8. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın faulü

Deniz Çoban: Tartışmasız kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Çok net, kitabın ortasından tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız sarı kart.

9. dakikada Barış Alper ve Perez'in yerde kaldığı pozisyon

Bülent Yıldırım: Arkadan gelirken Perez'in sol ayakla yaptığı şarj, hakem bunu gördü. Krampona müdahale geldi ve doğru faul verdi hakem. Yukarıda ne oldu peki? Barış'ın sol kolu, Perez faul yapmış olsa da rakibin suratına vurdu. Barış Alper lehine verilen faul doğru, Barış Alper'in bu pozisyonda elin kolun illegal kullanımından ötürü sarı kart görmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Hakem birinci pozisyona çaldım faulü dedi. Zaten doğruyu yaptı. Top oyunda olsun ya da olmasın, kontrolsüz hareketler her zaman cezalandırılır. Faul tespiti doğru ama Barış Alper'e sarı kart vermesi lazımdı.

37. dakikada Denis Draguş'un yaptığı faul

Bülent Yıldırım: Açık bir sarı kart.

Deniz Çoban: Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir faul ama hakem ekibi net sarı kartı atladı.

48. dakikada Maxim ve Lemina'nın mücadelesi

Deniz Çoban: Bir faul çalındı. Faul yeterli.

Bülent Yıldırım: Top yok, faule ilaveten sarı kart gerekirdi. Çene altına doğru kuvvetli bir itme var.

Bahattin Duran: Sarı karta itiraz etmezdim.

52. dakikada Barış Alper ve Sangare gerginliği

Deniz Çoban: Sarı kartlarda şüphe yok. İlk hareketi Sangare yaptı, tribünleri tahrik etti. Sarı kartı hızlıca verse engellenebilirdi.

Bülent Yıldırım: Bir oyuncunun, rakip seyirciyle işi yok. Böyle agresyonla bağırırsanız reaksiyon alıyorsunuz. Hakem gelmeden sarı kartla koşsa bu kadar uzamazdı. Oyunu okumakta zorlandı hakem. Kartlar doğru. Barış Alper şanslıydı. O kadar tartışmalı pozisyondan sonra ilk sarıyı burada görmeliydi.

Bahattin Duran: Engellenebilirdi bu olaylar. Barış Alper 2 tane sarı kartı ilk yarıda da görebilirdi, ilk kartı burada gördü.

62. dakikada Sallai'nin penaltı beklediği pozisyon

Bülent Yıldırım: Mujakic'in küçük bir sürtmesi, belki olası bir küçük teması... Havadan askıdan kendini bıraktı. Sportmenliğe aykırı nitelikte kendini bıraktı. Sallai sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Küçük bir şarj var, onu kullanarak abarttı. Hakemi de eleştirmem sarı kart niye vermedin diye. Devam ettirmesiyle büyük kararı doğru verdi.

Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı söz konusu değil.

78. dakikada Icardi'nin sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Kontrolsüzlük yok burada. Sarı karttan tasarruf edilebilirmiş.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekmezdi. Icardi topa uzandı, rakip arkadan geldi. Omzuna düşen bir baldır var. Defansf oyuncusu kafasını tutunca kart verdi.

Bahattin Duran: Burada sarı kart göstermemesi daha doğru olurdu.

81. dakikadaki Mujakic-Icardi pozisyonu penaltı mı?

Bülent Yıldırım: Mujakic'in kural dışı müdahalesi yok. Icardi geriye doğru kaykılırken eline çarptı. Gaziantep lehine verilen karar doğru.

Deniz Çoban: Penaltı yok, elle oynama müdahale kararı doğru.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, elle oynama kararı doğru.

90+1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

90+6. dakikada Lemina'nın hakeme tepkisi

Bülent Yıldırım: Sınıfta kaldı hakem. Kararı protesto etti Lemina. Hakem faul verdi, faulü duyunca topu aldı eline, yere vurdu. Tartışmasız ikinci sarı kart.

Bahattin Duran: Lemina'ya ikinci sarı karttan ihraç

Deniz Çoban: İkinci sarı kart ve ihraç.

OĞUZHAN ÇAKIR'IN KARNESİ

Deniz Çoban: İlkay'a göstermedi, Barış Alper'e göstermedi, Barış Alper'e bir daha göstermedi, Draguş'a göstermedi. İlk yarı 4 sarı kart hatası. Sallai'nin aldatmasına ben hakemin yanındayım dedim, siz sarı kart dediniz. Sana göre bana göre oldu. Icardi'nin sarı kartı yanlıştı. Lemina'ya kırmızı kart vermedi. FIFA hakemi için 1'i kırmızı 6 kart hatası ciddi sayı. Bu eksiğini giderse iddia ediyorum Avrupa'nın sayılı hakemlerinden olur.

Bahattin Duran: Bahsettiğin 2 konu hakemliğin abecesi. Maç içinde geldiği yerler iyiydi, avantaj uygulamaları başarılıydı, faul, fena hareketler ve disiplin uygulamalarında sınıfı geçemedi.

Bülent Yıldırım: Sadece fizik kondisyonla hakemlik yapılmaz. Üst düzeylik hakemliğin belli nitelikleri vardır. Disiplin kontrolü, oyun kontrolü, oyunu doğru okuma, gerektiği zaman oyuncuyu ihraç etmektir. Böyle marka olursunuz. Fizik kondisyondan kutluyorum, yönetimini beğenmedim.