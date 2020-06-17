Yürüyen merdivenleri temizleyen sistem

17 Haziran 2020 Çarşamba, 10:18

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin yeniden açılması tartışma konusu oldu. AVM’lerin virüs bulaşma riskini arttıracağı kaydedilirken, iş insanı Selçuk Kuza bulaşı riskini azaltmak için özellikle AVM’lerde kullanılan yürüyen merdivenlerin elbantlarını dezenfeksiyonla temizleyen sistem geliştirdiğini duyurdu.

Kuza, üç yıl önce yapmak istediğini ancak pazar talebinin yeterli olmamasından dolayı vazgeçtiğini söyleyerek, “Pandeminin başlamasıyla birlikte doğru zamanın geldiğini düşünerek kavramsal tasarımımı hayata geçirmeye karar verdim. Uzmanlık alanımın merdivenler olması sebebiyle aslında avantajlı durumdaydım. Çünkü hem yürüyen merdivenleri çok iyi tanıyordum, hem de var olan sistemleri çok iyi incelediğim için handikaplarının farkındaydım. Sistemin özel tasarladığımız sensör testleri oldukça uzun sürdü. Hatta testlerin bir bölümünü karantina dönemindeki yasaklar sebebiyle bizzat evimizde gerçekleştirmek zorunda kaldık. Son olarak söz konusu sistemi alışveriş merkezi’nde uyguladık ve yaklaşık 1,5 aydır sorunsuz ve mükemmel bir şekilde çalışmakta. Tüm patent marka tescil belgelendirme işlemleri de tamamlandı ve istediğimiz an seri üretime hazır hale geldi” diye konuştu.

Yürüyen merdivenlerin elbantlarını dezenfeksiyonla temizleyen sistemin yüzde 90 yerli parçaya sahip olduğunu belirten Kuza, “Yolcu yada personel için en ufak bir risk taşımamakta, 7/15 gün boyunca herhangi bir müdahalede bulunmak gerekmiyor, çift yöne hizmet verebiliyor, mükemmel kurulama performansına sahip. ABD, Avustralya ve Katar’dan gerek ürünün satın alınmasıyla ilgili gerekse lisans kullanımıyla ilgili ciddi geri dönüşler aldık. Haziran sonunda 3 farklı alışveriş merkezinde uygulamaya başlayacağız. Bu alanda bir Türk yurttaşı olarak gerek sürdürülebilir bir sistem yaratmanın gerekse yürüyen merdiven sistemleri alanında çok az sayıda sahip olduğumuz patentlere yeni bir patent eklemenin haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.