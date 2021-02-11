Yürüyerek girdi, cenazesi tıbbi atık çıkışından çıkarıldı!

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:25

Sevgül Değirmenci, kızları ve avukatıyla verdikleri dilekçenin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basına açıklaması yaptı. 10 Aralık'ta kusma ve ishal gibi şikayetlerinden dolayı yaptırdıkları test sonucu ablası Nermin Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığını söyleyen Değirmenci, devlet hastanelerinde yer bulamayınca da hastalarını özel bir hastaneye yatırdıklarını ifade etti. Değirmenci şunları söyledi:

"Ablamı kendi imkanlarımızla götürdük hastaneye. 4-5 günlük tedavi sürecinden sonra taburcu olacağını söylediler. Ama maalesef ki her geçen gün bir terslik yaşandığını söylediler. Oysa değerlerini kendimiz takip ediyorduk sürekli. Bizi bu kadar umutlandırdıktan sonra, bir aylık süreçte hep umut, hep taburcu olacak konuşmaları. 'Oksijen tüpü alın, evde tedavisi devam edecek' denirken, maalesef ki bir ayın sonunda hastanenin tıbbi atık bölümünden, çöplerin, yemek atıklarının olduğu bir yerden cenazemizi aldık.

“HASTANEYE GİTTİĞİMİZDE HİÇBİR YETKİLİ BULAMADIK”

Maalesef ki ablamı hiçbir şey geriye getiremeyecek. Ama başka canlar yanmasın. İnanılmaz bir şey. Ayaklarıyla götürdüğüm insan. Ablam normal servise çıkarıldığı gün tekrar yoğun bakıma alındı. Bu süreçte sadece iki kez görüşebildik. Ondan sonra irtibatımız kesildi. 12 gün sonra cenazesini verdiler. Bir telefon geldi, 'Hastanız ağırlaştı, müdahale ediliyor' dediler. Biz gittiğimizde zaten hiçbir yetkili bulamadık. Doktorlar o gün yok oldu ortalıktan. Bir buçuk saat bekledikten sonra birisi çıktı ve hastamızı kaybettiğimizi söyledi. Bu kadar hiçbir açıklama yok. O kadar iyi giderken nasıl oldu? Nasıl bu duruma geldi bilemiyorum.

İhmal ve kusurların olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey çok iyi giderken birden hastamızın bu şekilde ölümü bizi şoke etti. Bizimle her hafta taburcu edilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Evde tedavi olması gerektiğini, çok dirençli olduğunu ve tedavilere cevap verdiğini söylerken maalesef ki bir ayın sonunda hastanenin tıbbi atık bölümünden, çöplerin, yemek atıklarının olduğu bir yerden cenazemizi aldık.”

Avukat Betül Bekar Demircan da müvekkilinin ablası Nermin Yılmaz'ın ölümünde kesinlikle ihmal ve kusur olduğunu düşündüklerini söyledi. Nermin Yılmaz'ın ölümünden sonra da ihmallerin devam ettiğini belirten Demircan, "Cenaze tıbbi atık çıkışından, çok ağır bir çöp kokusu eşliğinde, cenazesine saygı duyulmayacak bir şekilde yakınlarına teslim edilmiştir.

Bu insanlık dışı durum dahi hastanenin ve ilgilenen doktorun hastaya, yakınlarına bakış açısını, özensizliğini ortaya koymaktadır. Biz aslında esasen hastanede covid-19 protokollerine uygun bir tedavi süreci yürütülmediğini düşünmekteyiz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde öğrendik ki bu olaydan kısa bir süre sonra hastanenin koronavirüs servisi kapatıldı. Bu da iddialarımızı güçlendiren önemli bir detaydır diye düşünüyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün de olayı soruşturduğunu belirten Avukat Demircan, Tabipler Birliği’ne şikayette bulunacaklarını, ayrıca maddi manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.