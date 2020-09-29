Yusuf İslam/Cat Stevens nasıl Müslüman oldu?

29 Eylül 2020 Salı, 17:09

Şarkıcı, dün (28 Eylül) BBC Four radyo programı Desert Island Discs'te din değiştirme kararını anlattı.

Gerçek adı Steven Demetre Georgiou olan Stevens, 1976'da Malibu'daki ölüme yaklaştığı deneyimin nihayetinde onu İslam'a geçmeye iten olay olduğunu söyledi.

Stevens yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben bir İngilizdim. Günün o saatinde dışarı çıkıp yüzmenin akıllıca olmadığını bilmiyordum, bu yüzden de çıktım.

Geri dönüp kıyıya yönelmeye karar verdim ve, tabii, o noktada fark ettim ki 'Pasifik'le savaşıyorum'. Kazanmamın hiçbir yolu yoktu. Yapacak tek bir şey vardı; o da her şeye gücü yetene beni kurtarması için dua etmekti. Ben de öyle yaptım."

72 yaşındaki sanatçı şöyle devam etti:

"Tanrı'ya seslendim ve beni kurtardı. Arkadan küçük bir dalga geldi. Büyük değildi. Sadece, beni ileri itiyordu.

Akıntı bir şekilde değişmişti ve karaya geri dönebildim. Böylece kurtuldum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyordum."

Olayın ardından erkek kardeşi, müzisyene Kuran verdi. Stevens şöyle dedi:

"Ben asla bir Kuran almazdım. Ama bu kapıyı araladı. Bir yıl sonra, kendimi tutamıyordum. Boyun eğmek zorundaydım."

Şarkıcı, ertesi yıl 1977'de resmen İslam'ı benimsedi ve sonraki yıl Yusuf İslam adını aldı.

Program sunucusu Lauren Laverne'e din değiştirme haberine karışık tepkiler geldiğini söyledi. Stevens, Türkiye'de “yüceltildiğini” ama “diğer yandan 'O biraz hain, değil mi? Türk oldu çıktı' diyen kişilerin de bulunduğunu" ifade etti.

Müzisyen şöyle devam etti:

"Bu çok zordu çünkü bir noktada çoğunluğun simgesiydim ve şimdi aşağılanan ve kesinlikle büyük ölçüde yanlış anlaşılan azınlığın bir parçasıyım."

Stevens ayrıca, 1989'da medyanın kendisini romancı Salman Rushdie'ye karşı İran'ın çıkardığı fetvanın destekçisi olarak tasvir etmesinin hayatının en üzücü anlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Şarkıcı o yılları şu sözlerle hatırladı:

"Keskin dişli gazetecilerle başa çıkmak için kesinlikle hazırlıklı veya donanımlı değildim. Belirli sorularla zekice sıkıştırılmıştım. Fetvayı hiçbir zaman desteklemedim. Bunları yaşamak zorunda kaldım."

Kaynak: Independent Türkçe