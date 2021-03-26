Yüz binlerce hektarlık alan, ‘kamu yararı’ denilerek yok edildi
Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre 22 milyon 933 bin hektar orman alanı mevcut. Orman Genel Müdürlüğü ormancılık istatistiklerine göre 2012 - 2020 döneminde 334 bin 35 hektar orman alanı kamu yararı gerekçe gösterilerek orman dışına çıkarıldı. 2012 yılından bugüne incelendiğinde maden ve enerji sektörü için tahsis edilerek kaybedilen orman alanı yanan ormanlardan kat kat daha fazla.
Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından Uluslararası Orman Günü etkinlikleri kapsamında yapılan çevrimiçi buluşmada, ormancılık fakültelerinden bilim insanları ve çevre haberciliği yapan gazeteciler olarak bir araya geldik. Toplantıda bilim insanları Türkiye’de orman gerçeğine ilişkin yaptıkları sunumlarla çarpıcı veriler paylaştı. Prof. Dr. Erdoğan Atmış, ormansızlaşma üzerine yaptığı sunumunda, 2012 yılından bugüne orman alanlarından yapılan tahsislerin, orman yangınlarıyla kaybedilen orman miktarının dört buçuk katı olduğuna dikkat çekti.
MADENLERE VE ENERJİYE GİTTİ
Prof. Dr. Doğanay Tolunay da “Türkiye’de ormanlar ve ormancılık: Algılar ve Gerçekler” başlıklı sunumunda ormansızlaşma, ormanların tahrip olması, habitat parçalanması gibi konulara dikkat çekti. Tolunay’ın paylaştığı Orman Genel Müdürlüğü ormancılık istatistiklerine göre 2012 - 2020 döneminde 334 bin 35 hektar orman alanı kamu yararı gerekçe gösterilerek orman dışına çıkarıldı. Bu rakamın 82 bin 432 hektarı madencilik için, 122 bin 385 hektar alanı ise enerji izinleri için kullanıldı. 129 bin 217 hektar orman alanı ise diğer izinler kategorisinde yer alıyor.
Yine Orman Genel Müdürlüğü Stratejik ve Ormancılık İstatistiklerinin verilerini derleyen Tolunay’ın paylaştığı tabloya göre, 2004 - 2020 yılları arasında ormanlarda kullanım izni verilen alanlar yanan alanlardan kat kat fazla.
ASLINDA KORUMA YOK
Etkinlikte Prof. Dr. Ünal Akkemik, “Türkiye’de ormanların biyolojik çeşitliliği ve sorunları” başlıklı sunumunda Türkiye’nin verimli ormanlarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Cihan Erdönmez de “Türkiye’de ormancılığın yasal ve yönetsel boyutu” başlıklı sunumunda yasal düzenlemelerin ormanları koruduğu gibi ormanları korumayan yönlerinin de olduğunu anlattı. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise “Türkiye’de doğa koruma nereye? Korunan alanları kim koruyacak?” sunumunda koruma alanların korunmadığına dikkat çekti.
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