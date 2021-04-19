Yüzde 71, bebek bezi bağışı bekliyor
Prima, “Bebekler İçin Daha İyi Bir Dünya” adılı bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye dahil 7 ülkede 3500’den fazla ebeveyni ile görüşülerek hazırlanan rapora göre ortak sorun yoksulluk. Araştırma sonucuna göre, Türkiye’de ciddi olarak desteğe ihtiyacı olmasına rağmen, ebeveynlerin yüzde 69’u nereden yardım isteyeceklerini bile bilemiyor. Yüzde 60’ı ise yardım istemekten utanıyor veya korkuyor.
Araştırmada ebeveynlerin yüzde 46’sının yardımlar için ücret istenmesinden çekindiği ortaya çıktı. Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 72’si yerel topluluklarından gördükleri desteğin, bebeklerinin hayatında olumlu bir fark yarattığını söylüyor. Ancak yüzde 16’sı hiç destek almadıklarını belirtiyor.
Ayrıca, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 71’i bebek bezi bağışına ve bebek yardımlarına erişimin kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor.
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