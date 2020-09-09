Yüzü güldü
Doğuştan yüz felci olan ve yüzünün sol tarafını hareket ettiremeyen Cihan ameliyat oldu.
Doğuştan yüzünün sol tarafını hareket ettiremeyen ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşayan 20 yaşındaki Cihan Uygun, geçen günlerde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Üniversiteyi kazandığı halde dış görünümünden dolayı eğitimine ara veren Uygun, “İnsanlarla göz göze gelince sürekli olarak bana acıyacaklarını düşünüyordum, kimseyle göz teması kuramıyordum, yeni insanlar tanımak istemiyordum. Eğitime ara vermiştim artık hiçbir şeyi dışlandığım için yarım bırakmayacağım” dedi.
AHBAP platformu ve sanatçı Haluk Levent aracılığıyla İstanbul’da bir özel hastanede ameliyat olan Uygun, şimdi yeniden sınava girerek iyi bir üniversite’de tıp okumak istiyor.
Ameliyatı ücretsiz yapan Dr. Hakan Teymur özetle şunları dile getirdi: “Hastaya yüz sinirine destek olması umuduyla yüzün sağlam yarısından sinir köprüsü ile sinir nakli ameliyatı uygulandı. Tedavinin tüm hastane ve ilaç masrafları Özel Derindere Hastanesi’ne ait.”
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
Video Haberler
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki