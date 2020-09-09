Yüzü güldü

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Doğuştan yüzünün sol tarafını hareket ettiremeyen ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşayan 20 yaşındaki Cihan Uygun, geçen günlerde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Üniversiteyi kazandığı halde dış görünümünden dolayı eğitimine ara veren Uygun, “İnsanlarla göz göze gelince sürekli olarak bana acıyacaklarını düşünüyordum, kimseyle göz teması kuramıyordum, yeni insanlar tanımak istemiyordum. Eğitime ara vermiştim artık hiçbir şeyi dışlandığım için yarım bırakmayacağım” dedi.

AHBAP platformu ve sanatçı Haluk Levent aracılığıyla İstanbul’da bir özel hastanede ameliyat olan Uygun, şimdi yeniden sınava girerek iyi bir üniversite’de tıp okumak istiyor.

Ameliyatı ücretsiz yapan Dr. Hakan Teymur özetle şunları dile getirdi: “Hastaya yüz sinirine destek olması umuduyla yüzün sağlam yarısından sinir köprüsü ile sinir nakli ameliyatı uygulandı. Tedavinin tüm hastane ve ilaç masrafları Özel Derindere Hastanesi’ne ait.”