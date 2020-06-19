Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm hayatını kaybetti
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm'dan acı haber geldi.
Ünlü aktör 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi’nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti.
Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.
Video Haberler
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi
- Görenler şoke oldu...10 kişi tarafından çekildi
- Balıkesir'de korkunç cinayet!
- Böyle yanıt verdi: Öbür tarafta market mi varmış?
- ABD'de göstericiler George Washington heykelini yıktı
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler