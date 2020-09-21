Yüzüne kızgın yağ döküp öldürmek isteyen erkek arkadaşı ceza alınca 'bırakın onu' diye ağladı!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:19

İstanbul Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ersin Ülker, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Ülker ile müşteki Kübra Tayfur, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Sanık Ülker'in avukatı, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, "Mağdur şikayetinden vazgeçmiştir. Müvekkilimin öldürme suçu açısından da buna yönelik bir kastının olmadığı aşikardır. Kazara oluşan bir olay söz konusudur. Beraat talep ediyoruz. Mahkeme aksi takdirdeyse basit yaralama suçundan ceza verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker, "Çok üzgünüm." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"BIRAKIN ONU" DİYE AĞLADI

Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karar sonrasında müşteki Kübra Tayfur ağlayarak, sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur’u duruşmada salondan polisler çıkardı. Müşteki Tayfur ağlayarak, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bırakın onu." dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015 yılında nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, bu birlikteliklerinden iki çocuklarının olduğu, olay tarihi olan 15 Eylül 2019’dan 9 ay önce de geçimsizlik nedeniyle mağdurun Halkalı'da bir eve taşındığı anlatılmıştı.

İddianamede, olay günü akşam saatlerinde müşteki Tayfur’un evine giderek uyuduğu, sanık Ülker’in salonun açık camından içeri girdiği, sanığın müştekinin yanına gidip boynundan tutarak "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek sol bacağından yaraladığı aktarılmıştı.

Sanık Ülker’in önceden hazırladığı çaydanlığın içerisinde bulunan kızgın yağı Kübra Tayfur’un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı bildirilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedilmişti.