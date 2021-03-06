Z kuşağı yeni ‘Sanat Güneşi’nin peşinde

06 Mart 2021 Cumartesi, 04:35

“Bir Türk klipte şu sahneyi gördüm ya, Allahım ölsem gam yemem, literally homofobik muhafazakâr Türk kudurtma timi!” yazmış tweet’inde @aylin. Z kuşağıyla baş edemeyeceksiniz beyler! Özellikle beyler diyorum, kadınların pek derdi değil.

Kerimcan Durmaz’ın yayına girdiği günden 24 saat geçmeden 3 milyonu geçen izlenmeye ulaşan videosu “Peşimdesin peşimde” çok mu cüretkâr? Zeki Müren ilk çıktığında siyah smokini vardı.

Cumhuriyet neslinin beyefendisiydi. Bahçevan filminde bir kıza sevdalanıyordu. “Sanat Güneşi” olduğunda ise apartman topukları, payetli mini kıyafetiyle astronot gibiydi ama milyonların kalbinde taht kurmuştu. Bülent Ersoy da siyah smokinle başladı sanat hayatına. Muhafazakâr, dindar, genç erkeklerle evlenen assolist, “Diva” sıfatıyla AKP döneminde resmi davetlerde bile ağırlandı. Şimdilerde ise Japon antik opera sanatçıları gibi 5 saat süren makyajı, yerinden kalkmasına, yürümesine imkân vermeyen abartılı kıyafetleri ile “Diva” mıdır, divane mi, belli değil.

Sesi ve yorumu hâlâ güzel ama modası geçmiş, ancak kürkleriyle tepki çeken bir trans. Şimdi bu kimlikleriyle magazin gündemini sallayan, 3 milyon takipçili Kerimcan Durmaz var. Gerçi o “Yeni Sanat Güneşi” unvanını sadece popülaritesine borçlu, DJ olarak çıktı, sesi parlak değil, daha önce hiç şarkı da söylememişti ama “Cilalı İmaj Devri” bile geride kalmışken şimdi ünlü olmak için “tık sayısı” yetiyor!

Hele gençlerin evde tıkılı kaldığı ve bütün yaşamlarını eldeki akıllı telefon ya da dizdeki bilgisayarın internetinde geçirdikleri salgın günlerinde Kerimcan Durmaz’ın ilk kez şarkı söylediği klibi fena halde eğlendiriyor. Kerimcan, klibine renkli bir “erkek” olarak başlayıp kadına dönüşürken kadınlara da kadın olmayı öğretiyor üstelik! Prodüksiyon da fena değil. Z kuşağıyla öyle zart zurt etmekle baş edilemiyor. İnadına, işe yaramıyor, üstelik bu nesil çok da kalabalık! Müziğine dönersek şarkısı olmayan, şarkı söylememiş biri olarak Kerimcan’ın çıkışı her anlamda çok cesur.

Üstelik varını yoğunu yatırıp kendi şirketinden çıkardığı kliple tamamen yok olmayı da göze almış. Kendi başına da iş yapılabileceğini göstermek istemiş! Başardı mı? Tıklanma sayıları her şeyi söylüyor!

TİLKİ İNİNDEN ÇIKTI

Kerimcan Durmaz’la aynı gün Aleyna Tilki de ilk İngilizce parçasına “Retrograde” isimli bir klip çıkardı. Kerimcan’ınki şu ara çok popüler olan trap rap, Aleyna’nınki pop. Daha az cüretkâr.

Aleyna, Kerimcan’ın tersine Grammy ödüllü Diplo gibi çok önemli isimlerle çalışmış, söz yazarından müziğine hepsi yabancı, ünlü isimler. Prodüksiyon da Warner Music Global gibi önemli bir uluslararası şirket.

Aleyna Tilki, ergenlik dönemini şarkıcı olmak için çalışarak geçirmiş, sesi güçlü, beğenilen bir müzisyen. Dans etmeyi, kliplerde çok kullanılan direk dansı yapmayı da neredeyse çocukken öğrenmiş, daha başlarda da olsa, bacak açmalar iyi.

Kıyafetleri çarpıcı. Ama olmayan, tutmayan bir şey var; ne şarkısı ne müziği ne de klibi özgün! Dijitalin tavan yaptığı günümüzde bu da hemen ortaya çıkıyor, klibin formatından Aleyna’nın kıyafetlerine kadar hepsi daha önce kullanılmış.

Klibi ilk çıkardığında ben bu kadar uğraştım, uluslararası piyasa kurallarına uygun bir iş yaptım, beni niye desteklemiyorsunuz diye sitem etmişti genç şarkıcı... Olmayan destek de milyonları buluyor o başka... Ama rakamları karşılaştırdığınızda kimin daha çok izlendiği ortada: Kerimcan 11 milyon, Aleyna 7.7 milyon. Spotify’da dinlenmede Kerimcan 1.4 milyon, Aleyna 1 milyon.

Şarkıcı bile olmayan biriyle şarkıcı olmak için gençliğini bile yaşamamış, yıllarını vermiş iki müzisyenin işini karşılaştırmak haksızlık mı? Evet ve yapmak istediğim de bu değil, sadece kitleye hitap eden popüler müziğin parmak ucunda olduğunu, buna neyin hitap ettiğini düşünmek!

Genç, güzel ve yetenekli sarışın nasıl oluyor da Kerimcan’dan daha az tıklanıyor? Kerimcan’ın Peşindekiler, Aleyna’nın peşinde niye o kadar koşmuyor?