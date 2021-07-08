Zafón’dan Meleğin Oyunu!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 00:04

Carlos Ruiz Zafón, Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı’nın bu cildinde edebiyatta ve aşkta takıntıların tehlikeli doğasını anlatıyor. Kitapların büyüsü, tutku ve dostluk, baş döndürücü bir şekilde inşa edilmiş sırlar labirentinde ustaca bir hikâyeye dönüşüyor.

Barselona’nın kalbindeki terk edilmiş bir konakta, genç bir adam olan David Martín, gecelerini şehrin yeraltı dünyası hakkında barok masallar uydurarak geçirir. Ama belki de karanlık hayalleri göründüğü kadar tuhaf değildir, çünkü evin derinliklerinde kilitli bir odada, gizemli bir ölümü ima eden fotoğraflar ve mektuplar yatmaktadır.

Olanaksız bir aşkla boğuşmasının yanında, tuhaf evin tarihi de kemiklerine işler. Tam bu sırada hayatının teklifini alır ancak kitabı üzerinde çalışmaya başladığında, yazdıklarıyla evini kuşatan gölgeler arasında bir bağlantı olduğunu fark edecektir.

Meleğin Oyunu (Çev. Zeynep Kayacık / Kırmızı Kedi Yay.), Zafón’un ünlü yapıtı Rüzgârın Gölgesi’nden tanıdık olduğumuz Barselona’nın sevilen manzaralarının bazılarını yeniden ziyaret ediyor. Yine de bu roman kendi ayakları üzerinde duruyor, selefinin bir tamamlayıcısı, hatta muhalifi. Rüzgârın Gölgesi kitap okumanın coşkusunu kutladıysa, o zaman bu kitap edebiyata aşkında ve arketipsel olaylarda altta kalmadan yazmanın ıstıraplarını keşfe çıkıyor.