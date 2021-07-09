Zaharova’dan Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikastla ilgili açıklama: ‘Birilerine bir şey göstermek amaçlı’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Zaharova, Haiti Devlet Başkanı’nın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaharova, “Haiti Devlet Başkanı’na karşı küstahça ve birilerine bir şey göstermek amaçlı olarak gerçekleştirilen suikastla ilgili soruşturmanın gidişatını takip etmeye devam ediyoruz” dedi.
'DIŞ GÜÇLERİ' İŞARET ETTİ
Saldırganlardan en az ikisinin ABD vatandaşlığı olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Bu bilgi bizim için endişe verici, bir kez daha dış güçlerin tamamıyla iç kriz olan bir durumu kendi bencilce çıkarları için kullanmaya çalıştığını gösteriyor. Haitili güvenlik güçlerinin yaşananların gerçek sebeplerini açığa çıkarmasını, sadece suikastın faillerinin değil, arkasındaki isimlerin ve olası tüm suç ortaklarının cezaya çarptırılmasını sağlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirilmişti.
Kaynak: Sputnik
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