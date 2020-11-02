Zamanla yarış

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

Ege Denizi’nde meydana gelen ve 80 kilometre uzaklıktaki İzmir’in Bayraklı ilçesini vuran depremde can kaybı artıyor. 69 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının 949’a yükseldiği bildirildi.

Kurtarma ekipleri 34 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’ndan 70 yaşındaki Ahmet Çitim’i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Çitim’i kurtaran ?Bursa UMKE Tim Lideri Ali Faruk Balkan, “Bizim için moral oldu. Yukarı çıkarken yaşadığını bilmiyordum. Yanına gittik ve hareketleri ve konuşmasıyla yüzüstü yatar bir şekilde nefes aldığını saptadık. İlk yanına gittiğimizde konuşmuyordu, sadece hareketi vardı. Etrafını biraz daha açtıktan sonra yüzü açıldı ve konuşmaya başladı. O anda profesyonelliğimizi kaybetmedik ama mutluluktan kendimizi kaybettik” dedi.

Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Aynur Gidiş’i arama çalışmaları sürüyor.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Önceki gece ve dün süren arama kurtarma çalışmalarında acı haberler de peş peşe geldi. 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazından Belkız Onat, kızı Çiğdem Gümüşel ve torunu Rüzgâr Gümüşel’in cansız bedenini çıkardı. Apartmanın enkazından 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

TEOG BİRİNCİSİ OLMUŞTU

2017 yılında TEOG birincisi olduktan sonra burs kazanarak eğitimi için Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünden İzmir’e gelen Arda Baran Demir (17) depremde yaşamını yitirdi. Arda dün memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Önceki gün 62 yaşındaki Emine Eren’in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi’nde torunu Çınar Eren’in cansız bedenine ulaşıldı. 11 kişi olduğu tespit edilen binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 2 kişinin halen enkazın altında olduğu kaydedildi. Kayma tehlikesi nedeniyle çalışmanın durduğu bildirildi. Bina enkazında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

CENAZELER UĞURLANIYOR

Rıza Bey Apartmanı’nda yaşamını yitiren Nilüfer Daloğlu (45) ve kızı Asya Daloğlu’nun (11) cenazeleri memleketleri Aydın’ın Karacasu ilçesinde yan yana toprağa verildi. 71 yaşındaki emekli öğretmen Hatun Tokoğlu’nun cenazesi memleketi Samsun Havza’da, Hasene Argüder’in cenazesi de Kayseri Sarıoğlan’da toprağa verildi. Depremde yaşamını yitirenlerden biri de 10 yaşındaki Elif İnan oldu. Bursa’nın Orhangazi ilçesinde toprağa verilen Elif’in terör gazisi babası Hasan İnan “Benim kızım, beyaz atına bindi gitti” dedi.