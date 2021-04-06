Zeka geriliği olan çocuğa cinsel istismar: 'Evimizde hapis hayatı yaşıyoruz'

06 Nisan 2021 Salı, 17:54

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınlar tüm yurtta protestolarına devam ediyor. Bu sürede ülke genelinde kadın cinayetleri ve istismar vakaları artmaya devam ediyor.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Baklalı köyünde, zeka yaşı kendi yaşıtlarından 3 yaş geride olan 19 yaşındaki S. Mercan, akrabası olan 41 yaşındaki H. Mercan isimli erkek tarafından istismar edildi.

Kızının cinsel istismara maruz kaldığını duyuran Fatma Mercan, S. Mercan’ın okula giderken öğrenme güçlüğü yaşadığını fark ettiğini ve hastaneye götürerek rapor aldığını söyledi. Raporda kızında zeka geriliği olduğu belirtildiğini ifade eden Mercan, "Kızım çok küçük yaştan beri bu kişinin tacizlerine maruz kalıyor. Daha önce de sokakta oyun oynarken kızıma toka oyuncak gibi hediyeler gönderdi benim haberim dahi yoktu öğrenince bu hediyeleri iade ettim. Mahalledeki birçok kadını da taciz etti" dedi.

"EMNİYET DİYALOG KURMAMI ÖNERDİ"

Cinsel istismarda bulunan erkek hakkında çok sayıda kişinin şikayetçi olduğunu ve birkaç kez hapse girdiğini ifade eden Mercan, "Ben de diğer kişiler gibi şahıstan şikayetçi oldum bunun üzerine emniyetteki polis memurları şahısla birebirde görüşme sağlar ve şahıs bu tacizi sürdürmekte ısrarcı olursa hakkında işlem başlatacaklarını söyleyip diyalog kurmamı önerdi. Ben de bu şahısla konuşup kızımın zeka geriliğinden de söz ederek, kendisiyle sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğini söyledim. Buna rağmen H.Mercan isimli bu kişi tacizinden vazgeçmedi. Evlerimiz karşılıklı ve bu kişi sürekli çatıda oturup evimize bakarak da taciz edip küfür ve hakaretlerini sürdürüyor. Evimin balkonunda bile perdeler asılı. Şahsın 100 metre uzaklaştırma kararı var fakat kendimi hala güvende hissetmiyorum” diye konuştu.

'HAPİS HAYATI YAŞIYORUZ'

Hem çocuğunun hem de kendisinin sokağa bile çıkamadığını ifade eden Mercan, "Bu şahıs sürekli karşıdan bizim evimize bakıyor. Resmen hapis hayatı yaşıyoruz. Bize sürekli küfür ve hakaret ediyor. Yaşadığımız kavganın ardından H. Mercan telefon numarasını atmış kızıma. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından polisler kapıma ben aramadan geldiler ben sorduğumda sosyal medyadan görüp geldiklerini söylediler. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Kızımın da ailemin de psikolojisi bu durumdan fazlasıyla etkileniyor, can güvenliğimiz tehlike altında" ifadelerini kullandı.